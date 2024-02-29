В Apple объявили о списках устройств, которые получат обновление до iOS 18 и iPadOS 18

iOS 18 будет совместима с моделями начиная от iPhone SE 2 (3-го поколения) до последних моделей iPhone 15. iPadOS 18 будет доступен для планшетов с процессорами A10X Fusion и более новыми.

Релиз обновлений ожидается в сентябре текущего года.

Модели старше iPhone XS и планшеты с более старыми процессорами не будут получать обновление до новых операционных систем. Информация была опубликована на MacRumors, сообщает Российская Газета.