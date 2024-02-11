iOS 18 возможно получит интерфейс Vision Pro

Инсайдерский источник сообщил о возможном внедрении в iOS 18 и iPadOS 18 обновленного интерфейса, вдохновленного пространственным визуальным стилем Vision Pro. Это предполагает внедрение полупрозрачных панелей навигации, аналогичных тем, что используются в операционной системе VisionOS.

Переход на этот новый дизайн уже начался в tvOS 17.2, что может указывать на подтверждение предположений о его внедрении в iOS и iPadOS. Однако, официальных подтверждений от Apple пока не поступало, и реальность этих изменений останется неизвестной до официального анонса, сообщает Ferra.Ru.