Презентация состоится 12 апреля, а выпуск на китайский рынок запланирован на вторую половину текущего года.

iCar V23 имеет внедорожный дизайн с угловатым кузовом и выдающимися бамперами. Салон автомобиля также отличается прямыми линиями и оснащен мультимедийной системой на чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Будут доступны "умные" помощники водителя, включая автопилот уровня 2+.

Технические характеристики пока не полностью раскрыты, но известно, что iCar V23 будет доступен с одним или двумя моторами, а также с передним или полным приводом. Аккумуляторы CATL обеспечат диапазон хода от 400 до 500 километров без подзарядки.

Цена iCar 03, представленного в прошлом году, составляет около 109,8 тысяч юаней. Планируется возможный выпуск модели на российском рынке в 2025 году, но это будет зависеть от рыночных условий, сообщает Motor.