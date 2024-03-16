Исследователи обнаружили новый фактор повышенного риска гипертонии

Исследование, проведенное учеными University College London, выявило, что дети, страдающие от амблиопии или "ленивого глаза", имеют повышенный риск развития гипертонии, ожирения, метаболического синдрома и сердечного приступа во взрослом возрасте.
Амблиопия, являющаяся распространенным заболеванием нервной системы и основной причиной нарушений зрения у детей, была основным объектом изучения.
Исследование включило анализ данных 126 399 участников из Биобанка Соединенного Королевства, а также подгруппу из 67 321 участников, которым была выполнена визуализация сетчатки.
Результаты исследования показали, что лица с персистирующей амблиопией имеют значительно повышенный риск развития ожирения, гипертонии, диабета, инфаркта миокарда и смерти по сравнению с контрольной группой. При этом при визуализации сетчатки обнаружены различия в морфологических особенностях.
Эти результаты подчеркивают важность ранней диагностики и лечения амблиопии у детей, а также необходимость внимания медицинских работников к пациентам с этим заболеванием при оценке риска развития кардиометаболических нарушений в будущем. Дальнейшие исследования требуются для углубленного понимания механизмов связи между амблиопией и кардиометаболическими заболеваниями, сообщает Planet Today.
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