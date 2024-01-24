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Ученые из России разработали новый материал в виде упругого гидрогеля
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:13

Ученые из России разработали новый материал в виде упругого гидрогеля

Ученые из МФТИ и Курчатовского института разработали новый материал в виде упругого гидрогеля с полилактидными частицами, приближенного по механическим свойствам к естественным тканям организма. Этот инновационный материал может быть использован в медицинских приложениях, особенно в лечении туберкулеза, устойчивого к препаратам. Гидрогель, основанный на коллагене и хитозане, обладает биоразлагаемыми свойствами, что позволяет ему быть совместимым с биологической средой и имитировать естественные ткани организма.

Этот материал представляет собой инъектируемую массу, способную заполнять полости в организме. В контексте туберкулеза, гель может применяться для механической поддержки пораженных тканей, например, при лекарственно-устойчивом туберкулезе, где он может "прижимать" пораженные участки легких, а затем биоразлагаться. Ученые также обнаружили, что полилактидные частицы в гидрогеле способны устойчиво высвобождать молекулу с антиоксидантными, антивоспалительными и иммуностимулирующими эффектами, что делает этот материал перспективным для применения в медицине, сообщает Газета.Ру.

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