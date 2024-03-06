Россия будет проводить выборы, которые нужны ее народу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил на марафоне "Знание. Первые". Россия говорит "хватит" странам "золотого миллиарда", которые критикуют ее.
Наша страна не будет больше терпеть вмешательства в свою жизнь, внутренние дела и политику, а также Россия не будет терпеть резолюции парламентов других стран, критикующие их выборы.
"Существует какой-то клуб стран, вот этот самый "золотой миллиард", который хочет указывать нам, что нам делать. Мы сказали: "Хватит!" — отметил Песков, выступая на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.
Захарова предупредила Финляндию о последствиях размещения у себя американского ядерного оружия
Безопасность желающих принять американское ядерное оружие стран северной Европы не укрепится, а пострадает.
Масштабы работы российской разведки обеспокоили Запад
Западные спецслужбы считают, что российская разведывательная деятельность сейчас так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны.
Голосовать за президента РФ можно будет не только в России
Почти 740 тысяч избирателей досрочно проголосовали на выборах президента РФ. Избиратели голосуют на участках, находящихся на кораблях и прочих видах судов. Это мера принята с целью позволить проголосовать тем людям, которые находятся в отдалённых местностях, в плавании или на полярных станциях.
Украинские власти пытались сорвать выборы президента РФ в Херсонской области, а также засыпали угрозами местных избирателей
Киевский режим намеревался сорвать проведение выборов в Херсонской области. За время досрочного голосования избирателям приходили угрозы с помощью всевозможных средств связи: почтовые рассылки, телефонные звонки и др. Об этом сообщила председатель избирательного комитета Херсонской области Марина Захарова.