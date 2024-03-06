Россия будет проводить выборы, которые нужны ее народу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил на марафоне "Знание. Первые". Россия говорит "хватит" странам "золотого миллиарда", которые критикуют ее.

Наша страна не будет больше терпеть вмешательства в свою жизнь, внутренние дела и политику, а также Россия не будет терпеть резолюции парламентов других стран, критикующие их выборы.

"Существует какой-то клуб стран, вот этот самый "золотой миллиард", который хочет указывать нам, что нам делать. Мы сказали: "Хватит!" — отметил Песков, выступая на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.





