Ученые сообщили, как заглушить "эмоциональный голод"

Исследование, опубликованное в British Medical Journal, проведенное учеными из Лейпцигского университета, выявило, что добавление неперевариваемых пищевых волокон растительного происхождения, таких как инулин, в рацион может помочь приглушить эмоциональный голод.
Исследование включало 59 молодых людей с избыточным весом, которые употребляли западный рацион, богатый калорийными продуктами и мало растительной пищи. Участники были разделены на две группы: одной группе предлагали ежедневно употреблять инулин, пребиотик, в то время как вторая группа принимала плацебо.
В конце периода вмешательства участникам предложили принять участие в эксперименте, в ходе которого они оценивали привлекательность фотографий различных блюд и сообщали, захотелось ли им съесть определенные блюда. В последующем эксперименте испытуемым предоставили самое высокооцененное блюдо и просили съесть его, отслеживая активность мозга участников.
Результаты показали, что участники, употреблявшие инулин, имели сниженную активность мозга, связанную с чувством удовлетворения от съеденного высококалорийного блюда. Ученые связывают это с облегчением эмоционального голода, вызванного негативными эмоциями или взглядом на пищу, богатую жирами, углеводами и сахаром, сообщает Газета.Ру.
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