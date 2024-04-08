Ученые из Среднезападного государственного университета (США) представили результаты исследования, демонстрирующего пользу интервального голодания для здоровья кишечника. Их работа показала, что периодическое голодание помогает не только снизить вес, но и предотвратить возрастное ухудшение функции кишечника у мышей.
Интервальное голодание, основанное на смене периодов голодания и приема пищи, стало популярным способом контроля веса. Ученые обнаружили, что это также способствует улучшению здоровья кишечника, включая улучшение контроля уровня глюкозы в крови и снижение воспаления. Особенно заметно было улучшение функции кишечника у пожилых мышей, что указывает на потенциальное "омоложение" пищеварительной системы.
Хотя ученые отмечают, что их исследование не является медицинской рекомендацией, результаты подчеркивают возможную пользу интервального голодания для человеческого здоровья, сообщает Газета.Ру.
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