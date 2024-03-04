Стало известно, как голодовки влияют на организм

Исследование, проведенное международным коллективом биологов при участии 12 здоровых добровольцев, показало, что позитивные изменения в работе организма, вызванные голодовкой, начинают проявляться на третий день отказа от пищи. Отслеживание молекулярных изменений позволило выявить значительные изменения в работе ключевых органов человека, включая мозг. Эти изменения в белковом составе организма свидетельствуют о снижении риска развития различных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и атеросклероз.
Дополнительные исследования подтверждают, что периодические голодовки могут значительно уменьшить вероятность развития диабета и ожирения, а также улучшить продолжительность жизни. Эти данные могут быть полезны для разработки более эффективных методов диетологии и медицинского вмешательства для поддержания здоровья человека, сообщает ТАСС.
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