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Ученые сообщают, что противовоспалительные свойства голодания оказались эффективнее аспирина
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:29

Ученые сообщают, что противовоспалительные свойства голодания оказались эффективнее аспирина

Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, выявило, что противовоспалительные свойства кратковременного голодания оказываются более эффективными, чем аспирин. Ученые обнаружили, что голодание приводит к повышению уровня арахидоновой кислоты (ARA) в крови, что подавляет воспалительные процессы, вызванные инфламмасомами.

Это открытие имеет важное значение в свете роли воспаления в развитии хронических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Эксперименты также показали, что аспирин замедляет распад арахидоновой кислоты, раскрывая механизм его действия. Подчеркивается, что голодание может быть эффективной стратегией профилактики и лечения хронических заболеваний, сообщает Юность Сибири.

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