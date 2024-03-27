Группа ученых из Австралии обнаружила "капсулу времени" на острове Барроу

Остров был пригодным для проживания около 50 000 лет назад и служил домом для первых прибрежных жителей континента.

Исследование, опубликованное в журнале Quaternary Science Reviews, обнаружило доказательства многократного заселения аборигенами этого прибрежного региона, а также обнаружило следы их присутствия в пещере Буди, возраст которых составляет не менее 50 000 лет.

Уровень моря с течением времени менялся, что влияло на рацион и образ жизни аборигенов. Используя местные ресурсы, они создавали инструменты и оружие, включая ножи из твердых панцирей морских улиток для разделки добычи, такой как черепахи и дюгони. Это исследование открывает уникальный взгляд на древнюю жизнь первых обитателей Австралии и их способы выживания в течение долгого времени, сообщает Российская Газета.