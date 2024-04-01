Для того, чтобы увеличить в России количество собственного контента для кинотеатров и вцелом устранить "контентный голод" на рынке, будет создан специальный коммерческий фонд развития кино и анимации. В его создании будут участвовать Национальная медиа группа (НМГ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как ожидается, до 8 млрд руб. составит объем инвестиций.
"Ожидается, что инвестиции в первые проекты состоятся вскоре после завершения всех юридических процедур по созданию фонда", — говорят в Национальной медиа группе.
Поддержка производителей полнометражных фильмов теперь станет более системной, и проблема "что смотреть" в наших кинотеатрах будет устранена. Ожидается, что теперь за короткий срок будут изготовляться кинокартины в разных форматах для отечественного зрителя.
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Это следует из презентации "Итоги деятельности ФНС России" за 2023 год.
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