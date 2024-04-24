Ольга Бузова выразила желание получить собственное жилье от телеканала ТНТ за свое участие в реалити-шоу "Дом-2". Во время выступления в программе "УТРО. ТНТ", она подчеркнула, что, принимая участие в проекте, она надеялась на то, что ей будет предоставлен дом, так как она построила отношения на шоу.
Ольга отметила, что во время соревнования за дом они с Романом Третьяковым были единственной парой.
Бузова вспомнила, как начинала свой путь в шоу "Дом-2" в 2004 году, где и получила популярность, а затем с 2008 по 2021 годы работала ведущей. В 2011 году она также начала свою музыкальную карьеру с выпуска сингла "Не забывай", сообщает Газета. Ру.
Фото: ru.wikipedia.org/Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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