По плану открытие отеля состоится в первом квартале 2025 года.

Отель "Лахта Тауэрс", который строится недалеко от штаб-квартиры "Газпрома" в Санкт-Петербурге, теперь будет управляться российской гостиничной компанией ZONT Hotel Group. Согласно сообщению пресс-службы, строительство завершится к концу 2024 года, и управление будет осуществляться по договору аренды на 15 лет.

Отель "Лахта Тауэрс", с четырьмя звездами, будет расположен на берегу Лахтинской гавани Финского залива. Планируется, что он будет состоять из восьми этажей и включать 300 номеров, общая площадь которых превысит 20,5 тысяч квадратных метров. В отеле будут представлены премиальные интерьеры, SPA и салон красоты, рестораны и конференц-залы. Общие инвестиции в строительство гостиничного комплекса составят более четырех миллиардов рублей.

Александр Гендельсман, совладелец и управляющий партнер ZONT Hotel Group, отметил, что "Лахта Тауэрс" станет первым проектом компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, расширяя географию присутствия группы в России. Отель изначально планировался по стандартам Hilton под брендом DoubleTree by Hilton, но после приостановки деятельности международным оператором в России, владельцы решили продолжить проект под своим собственным именем и концепцией.

Расположение отеля между штаб-квартирой "Газпрома" и парком 300-летия Санкт-Петербурга, а также рядом с многофункциональным спортивно-развлекательным комплексом "МТС Live Холл", обеспечит удобную инфраструктуру для гостей и посетителей бизнес- и развлекательных центров "Лахта Центр", сообщает ТАСС.

Фото: ru.wikipedia.org/Derek Jensen (Tysto) (Общественное достояние)