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Стало известно, что уровень загрузки отелей в КБР на майские праздники превысил 65%
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:50

Стало известно, что уровень загрузки отелей в КБР на майские праздники превысил 65%

Загрузка отелей и гостиниц в Кабардино-Балкарии (КБР) на майские праздники превысила 65%, по словам представителя Минкурортов республики, Ольги Погребняк. Бронирование номеров продолжается, с увеличением стоимости на 10% из-за повышения цен на продукты питания и топливо.

Наиболее востребованными являются классифицированные объекты (4 и 3 звезды) и гостевые дома повышенной комфортности. Погодные условия влияют на предпочтения гостей, многие приезжают на лыжах или ищут возможность насладиться весенним солнцем.

Популярными направлениями в КБР являются город-курорт Нальчик, Приэльбрусье, Черекское и Чегемское ущелья. В Северном Приэльбрусье работает экопарк Долина Нарзанов, а на парадроме "Флай Чегем" открыт активный сезон полетов.

Майские праздники на Эльбрусе предоставляют возможность продлить сезон горнолыжного катания, а фестиваль экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race привлекает любителей бега в горах. Санаторно-курортные учреждения курорта "Нальчик" привлекают гостей со всей страны для оздоровления.

Турпоток в КБР за первый квартал 2024 года увеличился на 24,8%, приняв 398 тыс. человек. Санаторно-курортный комплекс КБР принял 7 тыс. отдыхающих, что является ростом на 40%. В Приэльбрусье численность отдыхающих увеличилась на 16% до 278,6 тыс. человек, сообщает ТАСС.

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