Туристический спрос на гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга на майские праздники пока не показывает высокой активности, согласно данным компании Hotel Advisors. Средняя загрузка отелей на предстоящие праздничные дни оценивается в 39-42% в Москве и 60-63% в Санкт-Петербурге на первые 2 дня майских выходных, с последующим снижением к 9 и 10 мая. Эти цифры немного превосходят данные предыдущего года, но всё же оставляют желать лучшего.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов отмечает, что статистика отражает средние значения, и есть отели, где бронирование достигает 90% и выше, в то время как в других объектах загрузка значительно ниже. Однако, ситуация может измениться ближе к датам праздников, особенно если погода будет благоприятной.

Туроператоры также замечают невысокий спрос на туристические поездки на майские праздники, ссылаясь на данные о небольшом проценте клиентов, отправляющихся в отпуск в этот период. Это может объяснять относительную недозагрузку гостиниц в Москве и Петербурге, особенно учитывая большой номерной фонд в этих городах.

Специалисты ожидают, что специальные предложения от отелей появятся ближе к майским праздникам, возможно, снижение цен будет активировано только к концу апреля. Календарь праздничных мероприятий также может повлиять на активность поездок в Москву и Петербург, особенно после объявления об отмене салюта в столице на 9 мая департаментом культуры Москвы, сообщает Tourdom.Ru.