Загруженность отелей в Запорожской области в сезон 2023 года достигла 100%

Такая загруженность отелей свидетельствует о высоком спросе на туристические услуги в регионе. Многие туристы выбирают Запорожскую область как точку остановки в путешествии в Крым.
Виктория Шульга из ГУП "Курорты Запорожской области" также отмечает, что новая дорога в Новороссии с комфортными заправками и всей необходимой инфраструктурой способствует комфортному отдыху. Она прогнозирует увеличение туристического потока в следующем сезоне.
Сергей Мерцалов из Министерства спорта и туризма Запорожской области подчеркивает, что значительная часть туристов — это внутренний турпоток, включая людей, работающих в регионе, которые предпочитают отдыхать на местных курортах из-за безопасности и наличия качественных объектов размещения.
Международная туристическая выставка "Интурмаркет — 2024", поддерживаемая правительством РФ и Федеральным агентством по туризму, продемонстрировала интерес к развитию внутреннего туризма и привлечению туристов в Запорожскую область, сообщает ТАСС.
Во Франции представлен самый дорогой чехол для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, созданный с использованием нейросети
Продукт компании Labodét обладает эксклюзивным дизайном из натуральной кожи аллигатора и кожи нильского крокодила.
Американские генетики обнаружили глубокие изменения в ДНК из-за курения
Генетики из Чикагского университета провели исследование, опубликованное в American Journal of Human Genetics (AJHG), анализируя эпигенетические изменения в ДНК, вызванные курением.
Доцент Гареев прогнозирует снижение цен на отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке летом на 15%
Снижение цен на отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке связано с увеличением числа полетных программ.
Хакеры запустили опасные трояны в фишинговые сайты, которые имитируют популярные видеосервисы
Это действие привело к масштабной вредоносной кампании, обнаруженной Роскомнадзором.