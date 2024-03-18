Загруженность отелей в Запорожской области в сезон 2023 года достигла 100%

Такая загруженность отелей свидетельствует о высоком спросе на туристические услуги в регионе. Многие туристы выбирают Запорожскую область как точку остановки в путешествии в Крым.

Виктория Шульга из ГУП "Курорты Запорожской области" также отмечает, что новая дорога в Новороссии с комфортными заправками и всей необходимой инфраструктурой способствует комфортному отдыху. Она прогнозирует увеличение туристического потока в следующем сезоне.

Сергей Мерцалов из Министерства спорта и туризма Запорожской области подчеркивает, что значительная часть туристов — это внутренний турпоток, включая людей, работающих в регионе, которые предпочитают отдыхать на местных курортах из-за безопасности и наличия качественных объектов размещения.

Международная туристическая выставка "Интурмаркет — 2024", поддерживаемая правительством РФ и Федеральным агентством по туризму, продемонстрировала интерес к развитию внутреннего туризма и привлечению туристов в Запорожскую область, сообщает ТАСС.