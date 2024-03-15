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Ставропольский край ожидает рекордный туристический сезон до начала 2025 года
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:06

Ставропольский край ожидает рекордный туристический сезон до начала 2025 года

Согласно данным пресс-службы Южного главного управления Центробанка РФ, большая часть номерного фонда санаторно-курортного комплекса Ставропольского края уже забронирована. Этот рост обусловлен реализацией инвестиционных проектов, таких как открытие нового сноупарка в курорте "Архыз" и запланированное введение нового туристического комплекса в Республике Дагестан.

Данные отчета РБК Кавказ показывают, что санаторно-курортная отрасль края в 2023 году увеличила объем предоставляемых услуг на 17% по сравнению с предыдущим годом, достигнув общей суммы в 38 млн рублей.

Общий оборот туристической сферы края составил 43 млрд рублей, что на 60% больше, чем в 2022 году. За 2023 год регион принял 3,5 млн туристов, что на 1,1 млн больше, чем в предыдущем году, сообщает РБК.

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