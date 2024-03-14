Несколько отелей горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи закроются на реновацию с 1 июня

О закрытии объявил генеральный директор курорта Александр Белокобыльский на фестивале горных курортов Евразии. Закрытие включает в себя такие объекты как Riders Lodge, "Отель 28" и "Ски инн".
Туристам, сделавшим бронирования на более поздний срок, будут возвращены деньги в полном объеме. После реновации отели будут соответствовать современным стандартам и продолжат работать в составе общего номерного фонда курорта.
Сочи, один из самых популярных российских курортов, привлекает миллионы туристов, и прогнозируется, что к 2030 году поток посетителей достигнет 10 миллионов человек. Фестиваль горных курортов Евразии, в котором участвуют представители различных стран и институтов развития, проводится с целью обсуждения путей устойчивого развития туризма и других важных вопросов отрасли, сообщает ТАСС.
В 2023 году горнолыжный курорт "Шахдаг" в Азербайджане привлек значительное число туристов, особенно из РФ
Туристы из России составили половину общего туристического потока на горнолыжный курорт "Шахдаг" в Азербайджане.
В США магазины заменили настоящие продукты на картинки
Причиной называют бережливость: продуктовая корзина в Америке сильно подорожала.
Ученые: женщины, страдающие депрессией, подвержены более высокому сердечно-сосудистому риску, чем мужчины
Депрессия связана с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда, стенокардию, инсульт и сердечную недостаточность.
Академик Тутельян подчеркнул важность борьбы с эпидемией ожирения
Академик Российской академии наук Виктор Тутельян подчеркнул важность борьбы с эпидемией ожирения, отметив, что 62% взрослых и 17,1% детей в России страдают избыточным весом.