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Несколько отелей горнолыжного курорта
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:38

Несколько отелей горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи закроются на реновацию с 1 июня

О закрытии объявил генеральный директор курорта Александр Белокобыльский на фестивале горных курортов Евразии. Закрытие включает в себя такие объекты как Riders Lodge, "Отель 28" и "Ски инн".

Туристам, сделавшим бронирования на более поздний срок, будут возвращены деньги в полном объеме. После реновации отели будут соответствовать современным стандартам и продолжат работать в составе общего номерного фонда курорта.

Сочи, один из самых популярных российских курортов, привлекает миллионы туристов, и прогнозируется, что к 2030 году поток посетителей достигнет 10 миллионов человек. Фестиваль горных курортов Евразии, в котором участвуют представители различных стран и институтов развития, проводится с целью обсуждения путей устойчивого развития туризма и других важных вопросов отрасли, сообщает ТАСС.

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