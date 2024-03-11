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На весенние школьные каникулы в Москве наблюдается высокий спрос на туры
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:59

На весенние школьные каникулы в Москве наблюдается высокий спрос на туры

Высокий спрос на туры привел к практической распродаже гостиничных мест и билетов в популярные музеи.

Рост спроса на туры в столицу отмечается уже с начала года, что отличается от предыдущего года, когда активизация продаж происходила в феврале-марте. В сравнении с прошлым годом продажи выросли примерно на 15%.

Туроператоры подтверждают рост спроса и увеличение цен на туры и билеты в музеи. Группы из разных регионов страны собираются посетить Москву, преимущественно заинтересованные в выставке "Россия" на ВДНХ и традиционных достопримечательностях, таких как Кремль, Третьяковская галерея и другие.

Школьные группы также выезжают в другие города, такие как Санкт-Петербург, Казань и Калининград, но Москва остается основным направлением с увеличенным спросом на этот период, сообщает Интерфакс.

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