МЭР предлагает внести изменения в правила заселения в гостиницы

Согласно предложению, граждане смогут заселяться по военному билету, водительским правам и заграничному паспорту. Кроме того, введено нововведение: разрешается заселяться без предъявления документов при предоставлении их в электронном виде через портал госуслуг.
Эти изменения призваны упростить процедуру заселения и регистрационного учета граждан РФ в гостиницах. Проект постановления правительства с этими предложениями опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.
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