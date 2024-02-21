МЭР предлагает внести изменения в правила заселения в гостиницы

Согласно предложению, граждане смогут заселяться по военному билету, водительским правам и заграничному паспорту. Кроме того, введено нововведение: разрешается заселяться без предъявления документов при предоставлении их в электронном виде через портал госуслуг.

Эти изменения призваны упростить процедуру заселения и регистрационного учета граждан РФ в гостиницах. Проект постановления правительства с этими предложениями опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.