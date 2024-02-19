Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 92,5492
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 99,3523
Дагестан войдет в число регионов, где гостевые дома планируют приравнять к гостиницам
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:24

Дагестан войдет в число регионов, где гостевые дома планируют приравнять к гостиницам

Государственная Дума приняла законопроект о проведении эксперимента по приравниванию гостевых домов в регионах, включая Дагестан, к гостиничным стандартам. Это решение направлено на улучшение качества обслуживания туристов.

В Дагестане рост туристического потока за последние годы вынудил искать альтернативные варианты размещения, такие как аренда квартир. Однако, гостевые дома, хоть и включены в реестр Министерства туризма, остаются неоформленными с точки зрения юридического статуса, что создает ряд проблем, включая отсутствие защиты прав потребителей и несоответствие стандартам безопасности.

Специалисты высказывают мнения о необходимости сохранения различий между гостиницами и гостевыми домами, предлагая введение льгот и оценочных категорий для гостевых домов, а также установление стандартов качества услуг, сообщает Российская Газета.

Мир

Банки ОАЭ начали закрывать счета российских клиентов

Банки ОАЭ начали закрывать счета российских клиентов

Счета российских бизнесменов и компаний стали закрывать банки Объединенных Арабских Эмиратов. Такие меры приняли, чтобы избежать новых санкций в отношении государства.

Читать полностью
Ученые обнаружили самую древнюю наскальную живопись

Ученые обнаружили самую древнюю наскальную живопись

Научное открытие о самой древней наскальной живописи в Патагонии было объявлено после успешных раскопок на древней наскальной стоянке, известной как Куэва-Уэнул 1.

Читать полностью

Общество

Россиянам сообщили об ответственности за разглашение зарплат коллег

Россиянам сообщили об ответственности за разглашение зарплат коллег

Государственная инспекция труда по Нижегородской области предупредила сотрудников о возможной дисциплинарной ответственности за разглашение зарплат коллег без их согласия.

Читать полностью
Эксперт Саверский: неразборчивые рецепты лекарств вызывают ошибки

Эксперт Саверский: неразборчивые рецепты лекарств вызывают ошибки

Эксперт Александр Саверский отмечает, что такие неразборчивые рецепты могут привести к ошибкам в выдаче лекарств в аптеке, что в свою очередь может иметь серьезные последствия, включая отравление пациента.

Читать полностью

Новости