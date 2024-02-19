Дагестан войдет в число регионов, где гостевые дома планируют приравнять к гостиницам

Государственная Дума приняла законопроект о проведении эксперимента по приравниванию гостевых домов в регионах, включая Дагестан, к гостиничным стандартам. Это решение направлено на улучшение качества обслуживания туристов.

В Дагестане рост туристического потока за последние годы вынудил искать альтернативные варианты размещения, такие как аренда квартир. Однако, гостевые дома, хоть и включены в реестр Министерства туризма, остаются неоформленными с точки зрения юридического статуса, что создает ряд проблем, включая отсутствие защиты прав потребителей и несоответствие стандартам безопасности.

Специалисты высказывают мнения о необходимости сохранения различий между гостиницами и гостевыми домами, предлагая введение льгот и оценочных категорий для гостевых домов, а также установление стандартов качества услуг, сообщает Российская Газета.