Стало известно, когда выгоднее всего бронировать отели

Сервис бронирования "Отелло" провел исследование, выявив, что наиболее выгодные цены на проживание в отелях обычно доступны в воскресенье. Особенно выгодно бронировать отели в феврале, этот месяц является самым выгодным для путешествий.

Однако стоит учитывать, что ситуация может различаться в зависимости от региона и времени года. Например, летом цены в отелях Краснодарского края и Санкт-Петербурга могут быть выше, в то время как в Москве летом можно рассчитывать на более оптимальные цены, сообщает В Татарстане.