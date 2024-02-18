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Стало известно, когда выгоднее всего бронировать отели
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:58

Стало известно, когда выгоднее всего бронировать отели

Сервис бронирования "Отелло" провел исследование, выявив, что наиболее выгодные цены на проживание в отелях обычно доступны в воскресенье. Особенно выгодно бронировать отели в феврале, этот месяц является самым выгодным для путешествий.

Однако стоит учитывать, что ситуация может различаться в зависимости от региона и времени года. Например, летом цены в отелях Краснодарского края и Санкт-Петербурга могут быть выше, в то время как в Москве летом можно рассчитывать на более оптимальные цены, сообщает В Татарстане.

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