Аналитики Ostrovok.ru опубликовали рейтинг лучших отелей в странах СНГ и Грузии за 2023 год

Исследование охватило около 150 гостиниц в 22 городах региона, включая Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Грузию и Азербайджан.
Отбор включал объекты с высоким уровнем бронирования, оценками от гостей не менее 9 из 10 и минимальным процентом негативного опыта. Среди выделяющихся отелей: Hotel Europe в Минске, гостиница "Опера Сьют" в Ереване, Urban Boutique в Тбилиси и Excelsior Hotel & Spa в Баку.
Пресс-служба Ostrovok.ru подчеркивает растущий интерес российских туристов к поездкам в страны СНГ. Посещаемость Азербайджана выросла вдвое, Армении и Узбекистана — на 60%, а Грузии — на 50%, по данным руководителя команды по развитию бизнеса сервиса Анны Чаплыгиной, сообщает Центральная Служба Новостей.
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