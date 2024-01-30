Гостиницы России приняли большое количество гостей в 2023 году

В 2023 году гостиницы России приняли 60 миллионов гостей, достигнув этого результата благодаря добавлению 122 тысяч дополнительных номеров. Ассоциация "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" сообщила, что увеличилось также количество авиарейсов по туристическим маршрутам.
Общий выездной турпоток из России увеличился на 25% по сравнению с предыдущим годом, а количество поездок в Юго-Восточную Азию увеличилось в пять раз. Ассоциация отметила мощный рост международных направлений, отмечая, что если весной 2022 года было всего три прямых авиационных международных направления, то на момент последней информации их стало 41, и этот тренд не является окончательным, сообщает RT.
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