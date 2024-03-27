В третьем квартале 2024 года в Абакане планируется открытие нового отеля сети AZIMUT Hotels

Отель будет расположен в центре города и будет иметь удобный доступ к основным транспортным узлам. Строительство семиэтажного здания почти завершено, и в настоящее время проводятся работы по отделке интерьеров и фасадов.
Отель будет состоять из 60 номеров различных категорий и ресторана на 70 посадочных мест, интерьер которого будет иметь региональные мотивы. Меню ресторана будет включать гастрономические особенности Хакасии. Основные достопримечательности города, такие как Хакасский национальный театр кукол "Сказка" и Национальный краеведческий музей, будут находиться в пешей доступности от отеля.
Отель AZIMUT в Абакане предоставит комфортное проживание и качественное обслуживание для гостей, посещающих этот регион, сообщает Интерфакс.
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