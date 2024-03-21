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Владелец сети отелей Pontos Family Resorts в Анапе планирует строительство пятизвездной гостиницы к 2027 году
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:18

Владелец сети отелей Pontos Family Resorts в Анапе планирует строительство пятизвездной гостиницы к 2027 году

Инвестиции в проект строительства отеля оцениваются в пределах 4-5 млрд рублей. Предполагается, что строительство начнется в мае 2024 года, и отель будет завершен к указанному сроку.

Отель будет расположен на первой линии берега с прямым доступом к пляжу и будет предлагать 237 номеров различных категорий, работая по системе "Все включено".

Эксперты считают данное решение правильным, учитывая ежегодный рост туристического потока в Анапе и недостаточное количество качественных отелей. В настоящее время средняя заполняемость отелей в Анапе составляет 93%, а на рынке Краснодарского края не хватает отелей категории 4* и 5*, что предполагает необходимость увеличения количества высококлассных объектов размещения в 10-15 раз, сообщает РБК.

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