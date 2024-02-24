Мурашко: за последние 5 лет смертность от инфаркта в российских больницах сократилась на 23,7%

Михаил Мурашко сообщает, что за последние 5 лет смертность от инфаркта миокарда в российских больницах сократилась на 23,7%, а от острых нарушений мозгового кровообращения — на 15,6% с 2019 года. Этот успех связывается с развитием сети сосудистых центров, включая 100 новых объектов, которые оказывают экстренную медицинскую помощь.

Мурашко отмечает, что лекарственная терапия, предоставляемая пациентам при выписке, играет ключевую роль в минимизации риска рецидива инфаркта и инсульта. Правительство также расширило список получателей лекарств среди пациентов этой категории, что ожидаемо дополнительно снизит уровень смертности, сообщает Российская Газета.