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Мурашко: за последние 5 лет смертность от инфаркта в российских больницах сократилась на 23,7%
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:01

Мурашко: за последние 5 лет смертность от инфаркта в российских больницах сократилась на 23,7%

Михаил Мурашко сообщает, что за последние 5 лет смертность от инфаркта миокарда в российских больницах сократилась на 23,7%, а от острых нарушений мозгового кровообращения — на 15,6% с 2019 года. Этот успех связывается с развитием сети сосудистых центров, включая 100 новых объектов, которые оказывают экстренную медицинскую помощь.

Мурашко отмечает, что лекарственная терапия, предоставляемая пациентам при выписке, играет ключевую роль в минимизации риска рецидива инфаркта и инсульта. Правительство также расширило список получателей лекарств среди пациентов этой категории, что ожидаемо дополнительно снизит уровень смертности, сообщает Российская Газета.

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