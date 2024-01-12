Врачам в московских поликлиниках теперь запрещено некорректно общаться с пациентами

Департамент здравоохранения столицы внедрил системы аудиомониторинга для контроля за выполнением данного запрета. Приказ, опубликованный в конце декабря, указывает на рекомендуемые фразы при общении с пациентами, такие как "Добрый день/вечер/утро" и "Здравствуйте", а также запрещает использование фраз "Что у вас" и "Здрасьте".
Дополнительные указания включают обязательное обращение к пациенту на "вы", избегание сложной медицинской терминологии и критики пациентов, их родственников и коллег. Аудиомониторинг проводится по инициативе руководителей поликлиник, а звуковые записи будут обезличены.
Эта инициатива приобрела актуальность после введения списков запрещенных слов для медперсонала в госклиниках в 2022 году, ориентированных в первую очередь на сотрудников дистанционной записи на прием к врачу, сообщает News.Ru.
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