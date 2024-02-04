Юрист Борисова: родители имеют законное право находиться в больнице с детьми даже в возрасте 17 лет

Это право подтверждено статьей 51 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ. Согласно закону, родители могут быть госпитализированы вместе с ребенком, и даже если ребенок достиг 15 лет, его согласие на пребывание с родителями остается необходимым.
Юлия Борисова подчеркивает, что больницы не имеют права отказывать в госпитализации родителей, включая реанимацию. В случае отказа, рекомендуется получить письменный отказ и обратиться к правоохранительным органам. Юрист советует родителям решать подобные вопросы через документацию и сотрудничество с правоохранительными органами, обращая внимание на частые случаи такого рода в российских больницах, сообщает SM.News.
Ученые из Калифорнийского университета объяснили происхождение пирамиды, найденной в Антарктиде
Ученые из Калифорнийского университета опровергли существование пирамиды в горах Антарктиды, представив ее как гору пирамидальной формы. Ранее появились сообщения о пирамидообразных структурах на спутниковых снимках горного массива Эллсуорт.
Ученые обнаружили на пляже в Марокко следы человека, возраст которых составляет около 90 тысяч лет
Это одни из старейших и наилучшим образом сохранившихся следов человека в мире. Всего было найдено 85 хорошо сохранившихся человеческих следов, впечатанных в песчаный пляж. Анализ показал, что эти следы были оставлены примерно 90 тысяч лет назад, что делает их одними из древнейших в мире.
Гастроэнтеролог высказал мнение о воздействии молока на организм
Вопрос о том, успокаивает ли молоко желудок, рассмотрен гастроэнтерологом из клиники "Хадасса" в Международном медицинском кластере Сколково. Молоко, несмотря на свои питательные качества, может оказывать негативное воздействие на организм.
Отказ от вредных пищевых привычек становится ключевым фактором для поддержания здоровья и стройности
Вредные привычки не только способствуют набору лишнего веса, но также приводят к преждевременному старению и развитию болезней. Улучшение пищевого поведения возможно благодаря простым советам, включая ведение дневника питания, анализ которого позволяет выявить вредные привычки и оптимизировать рацион.