Юрист Борисова: родители имеют законное право находиться в больнице с детьми даже в возрасте 17 лет

Это право подтверждено статьей 51 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ. Согласно закону, родители могут быть госпитализированы вместе с ребенком, и даже если ребенок достиг 15 лет, его согласие на пребывание с родителями остается необходимым.

Юлия Борисова подчеркивает, что больницы не имеют права отказывать в госпитализации родителей, включая реанимацию. В случае отказа, рекомендуется получить письменный отказ и обратиться к правоохранительным органам. Юрист советует родителям решать подобные вопросы через документацию и сотрудничество с правоохранительными органами, обращая внимание на частые случаи такого рода в российских больницах, сообщает SM.News.