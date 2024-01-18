В Новосибирской области завершено строительство врачебной амбулатории

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Новосибирской области завершено строительство долгожданной врачебной амбулатории в поселке Мичуринский Новосибирского района. Учреждение, с мощностью 100 посещений в смену, сможет обслуживать около девяти тысяч пациентов. Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в район лично проверил готовность амбулатории к приему пациентов.

В высказывании главы области подчеркнута необходимость не только обновления зданий и улучшения условий работы медиков, но и получения дополнительных эффектов в виде сокращения поездок в близлежащие населенные пункты, изменения маршрутизации, расширения зоны обслуживания и удовлетворения потребностей растущей численности населения. Губернатор подчеркнул важность усиления масштабов диспансеризации и профилактической работы.

Амбулатория, построенная в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, получила высокую оценку качества работ от главы области. Проект обошелся в 228,29 миллиона рублей, включая 138 миллионов из областного бюджета. Амбулатория оснащена в соответствии с нацпроектом "Здравоохранение", инициированным президентом России, сообщает Российская Газета.