В Новосибирской области завершено строительство врачебной амбулатории

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Новосибирской области завершено строительство долгожданной врачебной амбулатории в поселке Мичуринский Новосибирского района. Учреждение, с мощностью 100 посещений в смену, сможет обслуживать около девяти тысяч пациентов. Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в район лично проверил готовность амбулатории к приему пациентов.
В высказывании главы области подчеркнута необходимость не только обновления зданий и улучшения условий работы медиков, но и получения дополнительных эффектов в виде сокращения поездок в близлежащие населенные пункты, изменения маршрутизации, расширения зоны обслуживания и удовлетворения потребностей растущей численности населения. Губернатор подчеркнул важность усиления масштабов диспансеризации и профилактической работы.
Амбулатория, построенная в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, получила высокую оценку качества работ от главы области. Проект обошелся в 228,29 миллиона рублей, включая 138 миллионов из областного бюджета. Амбулатория оснащена в соответствии с нацпроектом "Здравоохранение", инициированным президентом России, сообщает Российская Газета.
Британия может забыть о рыбе из Баренцева моря
Соглашение, заключенное еще в прошлом веке, власти России собираются аннулировать.
Зеленского обвинили в воровстве собственные коллеги из Рады
В Верховной Раде считают, что президент Зеленский разворовывает госбюджет Украины.
Исследователи выделили продукты, которые могут помочь женщинам сохранить здоровье при старении
Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), выявило, что диеты, богатые растительным белком, связаны с уменьшением числа возрастных хронических заболеваний у женщин.
Московский заммэр Ефимов объявил о выделении участка земли для строительства Театра мюзикла
Московский заммэр Владимир Ефимов объявил о выделении участка земли в Тверском районе для строительства Театра мюзикла в центре города. Инвестор получил 0,17 гектара земли в аренду на улице Каретный Ряд без проведения торгов.