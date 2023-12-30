В Аргентине зафиксирован первый случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом с 1996 года

ВОЗ сообщает, что речь идет о редком вирусном заболевании, передающемся комарами, и группа риска включает людей, участвующих в мероприятиях на свежем воздухе в эндемичных районах или там, где активны вспышки заболеваний среди животных.

Сельский рабочий, проживающий в районе с предыдущими случаями ЗЛЭ у лошадей, стал первым заразившимся. Появление симптомов, таких как головная боль и лихорадка, началось 19 ноября, после чего он был госпитализирован и находился под интенсивной терапией и ИВЛ в течение 12 дней. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей. С 25 ноября по 27 декабря в Аргентине зарегистрированы 1182 случая ЗЛЭ у лошадей в 12 провинциях.

ВОЗ подчеркивает, что вирус может распространиться через комаров, миграцию инфицированных птиц или перемещение людей и животных, несущих вирус, сообщает ТАСС.