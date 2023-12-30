В Аргентине зафиксирован первый случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом с 1996 года

ВОЗ сообщает, что речь идет о редком вирусном заболевании, передающемся комарами, и группа риска включает людей, участвующих в мероприятиях на свежем воздухе в эндемичных районах или там, где активны вспышки заболеваний среди животных.
Сельский рабочий, проживающий в районе с предыдущими случаями ЗЛЭ у лошадей, стал первым заразившимся. Появление симптомов, таких как головная боль и лихорадка, началось 19 ноября, после чего он был госпитализирован и находился под интенсивной терапией и ИВЛ в течение 12 дней. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей. С 25 ноября по 27 декабря в Аргентине зарегистрированы 1182 случая ЗЛЭ у лошадей в 12 провинциях.
ВОЗ подчеркивает, что вирус может распространиться через комаров, миграцию инфицированных птиц или перемещение людей и животных, несущих вирус, сообщает ТАСС.
Ученые из Орегонского университета раскрывают тайну приготовления вкусного кофе
Ученые из Орегонского университета раскрыли тайну влияния электростатического заряда на вкус кофе. Электризация частиц кофе во время помола приводит к образованию комков при заваривании, что уменьшает аромат и вкус напитка.
Гастроэнтеролог Хо из университета Западного Сиднея поделился выводами о влиянии алкоголя на пищеварение
Винсент Хо утверждает, что некоторые виды алкоголя могут замедлять движение пищи в кишечнике, что приводит к появлению запоров и вздутого живота. По его словам, пиво и вино могут ускорять прохождение пищи, вызывая диарею, в то время как виски и водка, наоборот, могут замедлять процесс, вызывая запоры.
В процессорах iPhone выявлена критическая уязвимость
В процессорах iPhone выявлена критическая уязвимость с кодом CVE-2023-38606, представляющая собой неиспользуемую аппаратную функцию, вероятно, предназначенную для тестирования или отладки. Обнаружение произошло благодаря исследованиям "Лаборатории Касперского".
Создана технология беспроводной связи через видимый свет
Ученые из Южной Кореи, представляющие Пхонханский университет науки и технологий, разработали метод передачи данных через видимый свет.