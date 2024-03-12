Эндокринолог Табеева выделила "ответственные" за красоту и стройность гормоны

Эндокринолог Камиля Табеева подчеркнула важную роль гормонов, таких как мелатонин, эстроген и гормоны роста, в поддержании красоты и стройности. Эксперт отметила, что низкий уровень этих гормонов может привести к серьезным нарушениям здоровья, включая проблемы со сном, головные боли и снижение иммунитета.

Однако избыток этих гормонов также может негативно сказаться на организме.

Табеева подчеркнула, что образ жизни играет ключевую роль в выработке этих гормонов, включая занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и радостные события. Она также отметила важность темноты в помещении во время сна и достаточного потребления белка, особенно аминокислоты триптофана, для регуляции выработки мелатонина, сообщает Вечерняя Москва.