Эндокринолог Табеева выделила "ответственные" за красоту и стройность гормоны

Эндокринолог Камиля Табеева подчеркнула важную роль гормонов, таких как мелатонин, эстроген и гормоны роста, в поддержании красоты и стройности. Эксперт отметила, что низкий уровень этих гормонов может привести к серьезным нарушениям здоровья, включая проблемы со сном, головные боли и снижение иммунитета.
Однако избыток этих гормонов также может негативно сказаться на организме.
Табеева подчеркнула, что образ жизни играет ключевую роль в выработке этих гормонов, включая занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и радостные события. Она также отметила важность темноты в помещении во время сна и достаточного потребления белка, особенно аминокислоты триптофана, для регуляции выработки мелатонина, сообщает Вечерняя Москва.
Xiaomi объявила о начале продаж своего первого электромобиля в Китае с 28 марта
SU7 (Speed Ultra) — пятиместный седан, он будет доступен для предзаказа в 59 магазинах Xiaomi в 29 городах Китая.
Главарю клана "Кудокай" заменили меру пресечения со смертной казни на пожизненное тюремное заключение
Высшая судебная инстанция японского города Фукуока определилась с мерой пресечения для главаря одной из самых опасных кланов якудза. Решение о смертной казне заменили на пожизненное лишение свободы.
Исследование МТС выявило изменения в предпочтениях российских туристов относительно морских направлений
В 2023 году Азовское море стало третьим по популярности среди российских морей, привлекая 8% туристов.
Эксперты рассказали, как избавиться от "пивного живота" без полного отказа от алкоголя
Доктор Филип Чант рекомендует увеличить употребление воды, особенно между алкогольными напитками.