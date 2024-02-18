Исследование шведских ученых раскрывает важную роль гормона дофамина в процессе обучения

Дофамин, известный как "гормон счастья", связан не только с ощущением удовлетворения и любви, но также влияет на мышление и память.

В эксперименте приняли участие 26 человек без неврологических и психиатрических заболеваний. Участники выполняли задания во время сканирования мозга, что позволило ученым выявить повышенную активность в области мозга, ответственной за производство дофамина.

Результаты показали, что уровень дофамина влияет на способность людей адаптироваться к новой информации и исправлять ошибки. Люди с более высоким уровнем дофамина демонстрировали более быструю адаптацию и успешное выполнение задачи.

Также обнаружено, что чувствительность к ошибкам коррелирует с уровнем дофамина, однако оптимальные результаты достигали участники со средним уровнем синтеза дофамина.

Это открытие помогает лучше понять влияние дофамина на принятие решений и обучение, что имеет важное значение для дальнейших исследований в области нейронауки и психологии, сообщает Газета.Ру.