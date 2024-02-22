Аномальная холодная погода установилась во многих регионах и округах нашей страны, сообщил Анатолий Цыганков, замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России. Холода стоят в Сибири и на Урале, опускаясь ночью ниже 40 градусов по Цельсию.
Чукотка, Якутия, Красноярский край, Новосибирск, Омская область, Красноярский край, Алтайский край, Иркутская область, Республика Алтай, Новосибирская область, Кемеровская область, Тюменская область, Челябинская, Курганская — все эти регионы в зоне антициклона. В результате там ясная и морозная погода.
Около 60% россиян уверены, что престиж военной службы возрастает
По данным опроса ФОМ, 60% россиян утверждают, что престиж военных увеличивается, в то время как 21% считают, что он остается неизменным.
Аргентина готова и дальше торговать с Россией
Информация о планах южноамериканской страны передать Украине российские вертолеты не подтверждается.
Сразу две мощные вспышки зафиксированы на Солнце
Солнечная активность в этом году показывает небывалый уровень мощности.
Против МТС подан десятимиллионный иск из-за "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой
Истец подал иск на 10 миллионов рублей в отношении компании МТС в связи с "голой вечеринкой".