Аномальная холодная погода установилась во многих регионах и округах нашей страны, сообщил Анатолий Цыганков, замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России. Холода стоят в Сибири и на Урале, опускаясь ночью ниже 40 градусов по Цельсию.

Чукотка, Якутия, Красноярский край, Новосибирск, Омская область, Красноярский край, Алтайский край, Иркутская область, Республика Алтай, Новосибирская область, Кемеровская область, Тюменская область, Челябинская, Курганская — все эти регионы в зоне антициклона. В результате там ясная и морозная погода.







