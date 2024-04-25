Диппредставительство будет закрыто для посетителей с 29 апреля по 1 мая и 9-10 мая в связи с празднованием Дня Весны и Труда, Светлой Пасхи и Дня Победы.
Генконсульство, возглавляемое Владимиром Сосновым и официально открытое в июле прошлого года, расположено в комплексе Royal Phuket Marina и функционирует с 2020 года.
Представительство также напоминает, что не оказывает услуги по оформлению документов для открытия личных счетов в тайских финансовых учреждениях, ограничиваясь лишь предоставлением услуг, перечень которых доступен на их официальном сайте, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: openverse.org/Eustaquio Santimano (CC BY-NC-SA 2.0)
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