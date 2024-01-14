Специалисты подчеркнули эффективность снижения углеводов в борьбе с отёками после праздников

В первую очередь, специалисты советуют уменьшить потребление соли, так как она задерживает воду в организме. Рекомендуется заменить полуфабрикаты и фастфуд овощами, орехами и семенами.

Важно употреблять достаточное количество воды, чтобы помочь почкам избавиться от излишков соли.

Эксперты также предлагают снизить потребление углеводов, так как они способствуют задержке воды в организме. Рекомендуемые замены — белковая пища, такая как нежирное мясо, соя, яйца и рыба, вместо продуктов с высоким содержанием углеводов, например, макароны, сообщает Общественная Служба Новостей.