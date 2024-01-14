В первую очередь, специалисты советуют уменьшить потребление соли, так как она задерживает воду в организме. Рекомендуется заменить полуфабрикаты и фастфуд овощами, орехами и семенами.
Важно употреблять достаточное количество воды, чтобы помочь почкам избавиться от излишков соли.
Эксперты также предлагают снизить потребление углеводов, так как они способствуют задержке воды в организме. Рекомендуемые замены — белковая пища, такая как нежирное мясо, соя, яйца и рыба, вместо продуктов с высоким содержанием углеводов, например, макароны, сообщает Общественная Служба Новостей.
АТОР предупреждает туристов о предстоящем подорожании билетов во дворцы-музеи Стамбула
Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), предупредил туристов о предстоящем подорожании билетов во дворцы-музеи Стамбула. Повышение цен объясняется слабостью местной валюты, турецкой лиры.
"Хезболлах": США совершили ошибку, начав агрессию против Йемена
Президент США Джо Байден продемонстрировал ограниченность видения, отдав приказ об атаке на территорию Йемена в надежде на прекращение операций боевиков-хуситов в Красном море.
Врачи подчеркивают пользу воздействия холода на организм
Ученые из Бирмингемского Университета отмечают, что тренировка на холоде способна укрепить сердце, снизить риск ОРВИ и обеспечить высокий расход калорий. Это обусловлено необходимостью поддержания температуры тела, что стимулирует усиленное кровообращение, повышая интенсивность работы сердца.
Ученые: кровоточивость десен может быть связана с развитием хронической обструктивной болезни легких
Исследование, проведенное молекулярными биологами из Китая и опубликованное в Daily Mail, показывает, что кровоточивость десен может быть связана с развитием хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).