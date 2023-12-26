Каждый десятый россиянин планирует продлить новогодний отпуск

Каждый десятый россиянин, отправляющийся в путешествие в новогодние каникулы, планирует продлить отпуск и вернуться к работе после 8 января, согласно данным сервиса OneTwoTrip. После завершения праздников домой вернется 13,4% туристов, причем большинство из них (5,2%) планируют взять дополнительные три-четыре дня отдыха. Еще 4,3% задержатся в отпуске на пять-шесть дней.
Интересно отметить, что 32,6% туристов из России выбирают зарубежные направления для своих новогодних путешествий, что на 25% больше, чем в прошлом году. Внутренние российские направления предпочли 67,4% путешественников, при этом столица страны остается самым популярным вариантом, с 25,9% от общего числа авиазаказов на OneTwoTrip, сообщает Национальная Служба Новостей.
Хирурги из Италии восстановили парализованную руку мужчине, пересадив нервы с ноги
В ходе уникальной операции в Турине итальянскими хирургами восстановлена подвижность парализованной руки 55-летнего медработника, пострадавшего в ДТП и подвергшегося ампутации части левой ноги.
Американские офтальмологи сообщили, как можно защитить глаза во время использования гаджетов
Офтальмологи из американской академии офтальмологии (AAO) сообщают, что ношение очков вместо контактных линз во время работы за компьютером может предотвратить ощущение сухости глаз. Эксперты также рекомендуют приглушить окружающее освещение для комфортного использования гаджетов.
Врач-онколог Иванов выделяет неочевидный симптом рака носовой полости
Врач-онколог и главврач клиники "Мамма" Антон Иванов выделяет неочевидный симптом рака носовой полости - наличие насморка. По его словам, симптомы рака носа схожи с признаками вирусных и бактериальных инфекций, таких как простуда или синусит.
Ученые Сибирского отделения Российской академии наук открыли новый вид слизевика
Ученые Сибирского отделения Российской академии наук завершили успешную экспедицию на Крайнем севере, в результате которой был обнаружен новый вид слизевика. Этот организм, представляющий собой полугриб-полуживотное, был выявлен в лесах Кольского полуострова, Таймыра и Забайкалья, где он произрастает на гнилых, поваленных и больных деревьях.