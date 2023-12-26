Каждый десятый россиянин планирует продлить новогодний отпуск

Каждый десятый россиянин, отправляющийся в путешествие в новогодние каникулы, планирует продлить отпуск и вернуться к работе после 8 января, согласно данным сервиса OneTwoTrip. После завершения праздников домой вернется 13,4% туристов, причем большинство из них (5,2%) планируют взять дополнительные три-четыре дня отдыха. Еще 4,3% задержатся в отпуске на пять-шесть дней.

Интересно отметить, что 32,6% туристов из России выбирают зарубежные направления для своих новогодних путешествий, что на 25% больше, чем в прошлом году. Внутренние российские направления предпочли 67,4% путешественников, при этом столица страны остается самым популярным вариантом, с 25,9% от общего числа авиазаказов на OneTwoTrip, сообщает Национальная Служба Новостей.