Эксперты в сфере туризма поделились рекомендациями по планированию отпуска на Новый год

Многие туристы избегают поиска места для отдыха, считая, что улететь перед Новым годом будет сложно из-за высокого спроса. Тем не менее, специалист Артур Мурадян заверил, что есть свободные места на традиционных направлениях.

В период с начала января появляется больше возможностей, так как люди, отметив Новый год, начинают планировать отдых в теплых странах. Места доступны на различных направлениях, и даже если базовые номера закончились, можно выбрать более дорогие варианты. Турция является наиболее доступным направлением, в то время как билеты в Таиланд и ОАЭ становятся редкими. Однако варианты не ограничиваются — можно выбрать отдых в Египте, Шри-Ланке, на Мальдивах или Сейшелах, при этом даже предоставляются скидки.