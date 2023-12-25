Эксперты в сфере туризма поделились рекомендациями по планированию отпуска на Новый год

Многие туристы избегают поиска места для отдыха, считая, что улететь перед Новым годом будет сложно из-за высокого спроса. Тем не менее, специалист Артур Мурадян заверил, что есть свободные места на традиционных направлениях.
В период с начала января появляется больше возможностей, так как люди, отметив Новый год, начинают планировать отдых в теплых странах. Места доступны на различных направлениях, и даже если базовые номера закончились, можно выбрать более дорогие варианты. Турция является наиболее доступным направлением, в то время как билеты в Таиланд и ОАЭ становятся редкими. Однако варианты не ограничиваются — можно выбрать отдых в Египте, Шри-Ланке, на Мальдивах или Сейшелах, при этом даже предоставляются скидки.
Bacardi прогнозирует возвращение популярности виски с колой в 2024 году на мировом уровне
Опросы компании показывают, что одна пятая часть респондентов предпочитает классическое сочетание виски с колой, особенно в Индии, Сингапуре и Южной Африке.
Сиквел "Аквамена" начал свой кинопрокат вдвое хуже по сравнению с первой частью
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Оксана Цышкова выделяет основные различия между гриппом и ОРВИ
Оксана Цышкова, реабилитолог и эксперт по комплексному ведению неврологических дефицитов, выделяет основные различия между гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В контексте активного циркулирования различных вирусов подчеркивается важность точного диагноза для правильного лечения, особенно учитывая потенциальные осложнения.
Глава Минпромторга РФ Мантуров высказал мнение о возможности снижения цен на российские автомобили
Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров высказал мнение о возможности снижения цен на российские автомобили. По его словам, основными условиями для снижения стоимости машин будут снижение ключевой ставки и оптимизация затрат на логистику.