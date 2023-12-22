Врач Русанова предоставила рекомендации по предотвращению пищевого переедания на новогодних праздниках

Врач и специалист-нутрициолог Дарья Русанова из компании "Новабиом" предоставила рекомендации по предотвращению пищевого переедания и набора лишнего веса в период новогодних праздников. Она подчеркнула, что основная проблема заключается в систематическом переедании, начиная с новогодней ночи и далее в последующие дни. Русанова сравнила этот процесс с "запоем" у алкоголиков.

Для избежания переедания врач рекомендует принимать пищу только при ощущении голода. Чувство голода проявляется симптомами в области желудка, эмоциональным спадом и сложностью сосредоточиться. Игнорирование голода может привести к симптомам гипогликемии, сообщает Непросто.

Русанова также советует не дожидаться сильного голода, а начинать есть при первых признаках. Правильное пережевывание пищи и избегание крупных кусков помогают ускорить восприятие сигнала о насыщении мозгом, что способствует предотвращению переедания.