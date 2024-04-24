Отпуск россиян в мае сильно ударит по кошельку. Об этом NewsInfo.Ru сообщила бухгалтер Наталья Анисимова.

"Отпуск в мае ударит сильно по кошельку, но в прочем не только в майские праздники, но и в другие праздничные дни и, конечно, летом, особенно в августе, потому что это самый сезон отпусков. Ну, конечно, лучше на праздники не планировать, чтобы не потерять в деньгах, а вот на начала июня уже можно", — рассказала она.

Как добавила в беседе с корреспондентом NewsInfo.Ru эксперт в сфере HR Елена Булкина, отпуск рассчитывается по среднегодовой стоимости рабочего дня.

"Все рабочие дни, которые берутся, делятся на тот заработок, который было до этого. Поэтому если рабочих дней в месяце мало, то отпуск брать невыгодно, потому что отпускные будут меньше, чем заработная плата за день. А если там среднее количество, то там без разницы", — добавила специалист.

В 2024 году выходные дни распределены следующим образом: календарные нерабочие дни 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 мая дополнены и праздничными нерабочими днями: 1, 9 и 10 мая. В пятницу 10 мая россияне отдыхают за счёт переноса выходного с субботы, 6 января.

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