Министр труда РФ Котяков рассмотрел предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда РФ Антон Котяков заявил, что для этого необходимо принять соответствующие нормативные документы, которые на данный момент не приняты. Котяков отметил, что обсуждение этого вопроса в правительстве будет продолжено.

Он выразил мнение, что люди рады большему количеству выходных, и добавил, что в последние годы 31-е число часто выпадало на выходные дни, что откладывало рассмотрение этого вопроса.

Он указал на возможность обсуждения этого вопроса к 2025 году, сообщает РИА Новости.