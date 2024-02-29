Министр труда РФ Котяков рассмотрел предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда РФ Антон Котяков заявил, что для этого необходимо принять соответствующие нормативные документы, которые на данный момент не приняты. Котяков отметил, что обсуждение этого вопроса в правительстве будет продолжено.
Он выразил мнение, что люди рады большему количеству выходных, и добавил, что в последние годы 31-е число часто выпадало на выходные дни, что откладывало рассмотрение этого вопроса.
Он указал на возможность обсуждения этого вопроса к 2025 году, сообщает РИА Новости.
Ученые из Китая выяснили, что кипячение удаляет из воды до 90% частиц микропластика
Исследование, проведенное китайскими учеными под руководством профессора Эдди Цзэна из Университета Цзинань, выявило, что кипячение воды удаляет от 80% до 90% мелких и крупных частиц микропластика. Это происходит за счет осаждения частиц на дне и стенках сосудов вместе с накипью из карбоната кальция, образующегося при высоких температурах.
Ученые университета Англии Раскина: психопатия у женщин более распространена, чем ранее предполагалось
Ранее принято было считать, что соотношение мужчин и женщин среди психопатов составляет 6:1. Однако фактическое соотношение, установленное британскими учёными, составляет 1,2:1, что указывает на то, что женщины страдают от психопатии в пять раз чаще, чем ранее предполагалось.
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля
Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.
В Apple объявили о списках устройств, которые получат обновление до iOS 18 и iPadOS 18
iOS 18 будет совместима с моделями начиная от iPhone SE 2 (3-го поколения) до последних моделей iPhone 15. iPadOS 18 будет доступен для планшетов с процессорами A10X Fusion и более новыми.