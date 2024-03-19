Защитник «Тампы» Михаил Сергачев провел свою первую тренировку после серьезной травмы. Спортсмен перенес серьезную операцию в феврале.

- Здорово вернуться на лед, - сообщил хоккеист на своей странице в социальной сети.

Травма произошла во время матча регулярного чемпионата НХЛ. Во втором периоде из-за столкновения Сергачев настолько неудачно упал, что его пришлось уносить со льда на носилках. Впоследствии выяснилось, что у хоккеиста переломы большой берцовой и малой берцовой костей левой ноги. Операция прошла девятого февраля, сейчас спортсмен восстанавливается, чтобы вновь участвовать в соревнованиях.