Массовая драка среди хоккеистов произошла во время матча "Чикаго Блэкхоукс" и "Анахайм Дакс", который проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Среди спортсменов был замечен и российский защитник "Анахайма" Павел Минтюков.
Стычка, в которой приняли участие не менее восьми хоккеистов, началась в третьем периоде у ворот "Чикаго". Судья определил наказание таким образом: Минтюкову он отвел 2 минуты в виде малого штрафа, остальные же получили блокировку по 2, 10 и 15 минут.
В результате игры победителем вышла команда "Чикаго" со счетом 7:2. Однако "Анахайм" удерживает позиции на седьмом месте в турнирной таблице, тогда как "Чикаго" находится на последней восьмой строчке.
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