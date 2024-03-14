Массовая драка среди хоккеистов произошла во время матча "Чикаго Блэкхоукс" и "Анахайм Дакс", который проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Среди спортсменов был замечен и российский защитник "Анахайма" Павел Минтюков.

Стычка, в которой приняли участие не менее восьми хоккеистов, началась в третьем периоде у ворот "Чикаго". Судья определил наказание таким образом: Минтюкову он отвел 2 минуты в виде малого штрафа, остальные же получили блокировку по 2, 10 и 15 минут.

В результате игры победителем вышла команда "Чикаго" со счетом 7:2. Однако "Анахайм" удерживает позиции на седьмом месте в турнирной таблице, тогда как "Чикаго" находится на последней восьмой строчке.