Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек сообщил о том, что понимает российских спортсменов в их разочаровании из-за недопуска на международные турниры. Однако свою точку зрения на санкции он не поменял.

- Могу себе представить, что если бы мне было 18 или 20 лет и я хотел бы играть в хоккей, хотел бы показывать результаты против лучших ребят из других стран, но мне бы этого не давали, - сказал Гашек.

Таким стал ответ на письмо от молодежной сборной России, где спортсмены требовали разъяснения причин - хоккеисты уже пропустили три чемпионата мира, а на 2024-2025 год их полностью заблокировали.

Гашек уже не в первый раз дискриминирует Россию. Так, например, он активно агитирует за санкции и раскритиковал Матч всех звезд НХЛ за участие в нем российских спортсменов.