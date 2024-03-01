Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек сообщил о том, что понимает российских спортсменов в их разочаровании из-за недопуска на международные турниры. Однако свою точку зрения на санкции он не поменял.
- Могу себе представить, что если бы мне было 18 или 20 лет и я хотел бы играть в хоккей, хотел бы показывать результаты против лучших ребят из других стран, но мне бы этого не давали, - сказал Гашек.
Таким стал ответ на письмо от молодежной сборной России, где спортсмены требовали разъяснения причин - хоккеисты уже пропустили три чемпионата мира, а на 2024-2025 год их полностью заблокировали.
Гашек уже не в первый раз дискриминирует Россию. Так, например, он активно агитирует за санкции и раскритиковал Матч всех звезд НХЛ за участие в нем российских спортсменов.
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