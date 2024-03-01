Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.03.2024 : 90,8423
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.03.2024 : 98,5447
Из-за скандала на Кубке будущего в Белоруссии российского тренера отстранили о работы
  1. Главная
  2. Спорт
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:48

Из-за скандала на Кубке будущего в Белоруссии российского тренера отстранили о работы

Главный тренер юниорской команды Александр Титов отстранен от работы на шесть месяцев, сообщили в пресс-службе ФХР. Причиной стал скандал в Белоруссии во время проведения финала кубка будущего.

Россияне посчитали судейство неверным и демонстративно отказались от серебряных медалей во время награждения. Спортсмены в процессе церемонии положили награды на лед.

В результате наказан был не только тренер - на этот же срок дисквалифицированы еще три игрока. Это вратарь Петр Андреянов, нападающие Егор Сурин и Вадим Дудоров. Напомним, что Белоруссия выиграла у России со счетом 6:5.

Мир

Польша угрожает перекрыть границу с Украиной, если Европа не услышит требований

Польша угрожает перекрыть границу с Украиной, если Европа не услышит требований

Сложная ситуация возникла из-за протестующих фермеров.

Читать полностью
Шольц объяснил, почему отказывается поставлять Киеву дальнобойные ракеты

Шольц объяснил, почему отказывается поставлять Киеву дальнобойные ракеты

Как считает канцлер, есть риск, что Украина направит ракеты на Москву.

Читать полностью

Общество

Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе

Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе

Мясная гастрономия, особенно красное мясо, является канцерогеном первого класса опасности, увеличивая риск развития рака кишечника и других заболеваний, таких как ожирение, диабет и артериальная гипертензия. Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина делает красное мясо нежелательным для пожилых людей.

Читать полностью
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля

Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля

Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.

Читать полностью

Новости