Главный тренер юниорской команды Александр Титов отстранен от работы на шесть месяцев, сообщили в пресс-службе ФХР. Причиной стал скандал в Белоруссии во время проведения финала кубка будущего.
Россияне посчитали судейство неверным и демонстративно отказались от серебряных медалей во время награждения. Спортсмены в процессе церемонии положили награды на лед.
В результате наказан был не только тренер - на этот же срок дисквалифицированы еще три игрока. Это вратарь Петр Андреянов, нападающие Егор Сурин и Вадим Дудоров. Напомним, что Белоруссия выиграла у России со счетом 6:5.
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