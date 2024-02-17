Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар» лишился 12 игроков: им аннулировали китайские паспорта. Документы были выданы в рамках получения гражданства при поступлении в сборную "Кунлуня".
В результате бумаги были признаны недействительными, а причиной стало отсутствие спортсменов на отборочных матчах для участия в Олимпийских играх- 2026. Без документов остались Джереми Смит, Джек Челиос, Джейсон Фрэм, Райан Спрул, Зак Юэнь, Паркер Фу, Спенсер Фу, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Алекс Рич, Тайлер Вонг и Брендон Йип., а сама сборная Китая теперь не имеет шансов принять участие в Играх. До этого «Куньлунь» разгромно проиграла Великобритании (1:10) и Румынии (1:6) в квалификационных матчах.
На Украине возмущены иммунитетом от мобилизации у судимых граждан
Сейчас не состоят на воинском учете как минимум 50 тысяч мужчин.
За пару месяцев: в Германии говорят о том, как ВС РФ уничтожили вооружение ВСУ, поступившее из НАТО
Немецкий бизнесмен возмутился, какой хлам поставляют Киеву западные страны под видом вооружения.
Продажи коньяка в России выросли
Только за январь спрос увеличился на 8,5 процента.
Исчерпали лимит: три российских банка больше не выдают "Семейную ипотеку"
Речь идет об организациях "Уралсиб", "АкБарс" и Московский кредитный банк.