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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:32

Сборная "Куньлуня" вычеркнута из участия в ОИ-2026

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар» лишился 12 игроков: им аннулировали китайские паспорта. Документы были выданы в рамках получения гражданства при поступлении в сборную "Кунлуня".

В результате бумаги были признаны недействительными, а причиной стало отсутствие спортсменов на отборочных матчах для участия в Олимпийских играх- 2026. Без документов остались Джереми Смит, Джек Челиос, Джейсон Фрэм, Райан Спрул, Зак Юэнь, Паркер Фу, Спенсер Фу, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Алекс Рич, Тайлер Вонг и Брендон Йип., а сама сборная Китая теперь не имеет шансов принять участие в Играх. До этого «Куньлунь» разгромно проиграла Великобритании (1:10) и Румынии (1:6) в квалификационных матчах.

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