Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар» лишился 12 игроков: им аннулировали китайские паспорта. Документы были выданы в рамках получения гражданства при поступлении в сборную "Кунлуня".

В результате бумаги были признаны недействительными, а причиной стало отсутствие спортсменов на отборочных матчах для участия в Олимпийских играх- 2026. Без документов остались Джереми Смит, Джек Челиос, Джейсон Фрэм, Райан Спрул, Зак Юэнь, Паркер Фу, Спенсер Фу, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Алекс Рич, Тайлер Вонг и Брендон Йип., а сама сборная Китая теперь не имеет шансов принять участие в Играх. До этого «Куньлунь» разгромно проиграла Великобритании (1:10) и Румынии (1:6) в квалификационных матчах.