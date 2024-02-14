Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.02.2024 : 91,4316
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.02.2024 : 97,8133
НХЛ хотят вернуть в игру российских спортсменов
  1. Главная
  2. Спорт
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:38

НХЛ хотят вернуть в игру российских спортсменов

Глава Ассоциации игроков лиги Марти Уолш считает что отстранение российских хоккеистов от соревнований является дискриминационным. Напомним, что Международная федерация хоккея продлила блок спортсменов из РФ на 2024/2025 год из-за украинского конфликта.

- Мы будем решать вопрос о том, чтобы они играли на международном уровне, надеюсь, в позитивном ключе, - говорит Уолш. - Хоккейный мир и, безусловно, весь мир выиграют от того, что лучшие будут играть против лучших.

Теперь глава Ассоциации сосредоточен на том, чтобы вернуть российских хоккеистов на лед а допуск к турнирам был возобновлен.

Мир

Турецкая Анталья столкнулась с наводнением

Турецкая Анталья столкнулась с наводнением

В турецкой Анталье произошло наводнение из-за сильных дождей, затронув излюбленное место отдыха российских туристов. Наводнение вызвало проблемы с транспортом и повлияло на жизнь местных жителей, сельские районы и рабочие места.

Читать полностью

НАТО не видит в России угрозу, но боится "гибридных атак"

НАТО не видит для себя угрозы со стороны России. Но опасность представляет в первую очередь явление «гибридных атак». Об этом рассказал генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Читать полностью

Общество

Российский турист Воскресенский поделился своим опытом посещения КНДР

Российский турист Воскресенский поделился своим опытом посещения КНДР

Илья Воскресенский отметил, что страна пропитана атмосферой запретов. Воскресенский выразил удовлетворение от ощущения настоящей закрытой страны, но отметил, что запреты на фотографирование и ограничения на передвижение омрачили опыт.

Читать полностью
Ученые из США сообщают: ИИ станет полностью бесконтрольным, если человек допустит автономность

Ученые из США сообщают: ИИ станет полностью бесконтрольным, если человек допустит автономность

Исследование американских ученых из университета Луисвилля выявило, что оставленные без контроля нейросети могут привести к полной автономности искусственного интеллекта (ИИ), что представляет серьезные риски для человека.

Читать полностью

Новости