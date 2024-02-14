Глава Ассоциации игроков лиги Марти Уолш считает что отстранение российских хоккеистов от соревнований является дискриминационным. Напомним, что Международная федерация хоккея продлила блок спортсменов из РФ на 2024/2025 год из-за украинского конфликта.
- Мы будем решать вопрос о том, чтобы они играли на международном уровне, надеюсь, в позитивном ключе, - говорит Уолш. - Хоккейный мир и, безусловно, весь мир выиграют от того, что лучшие будут играть против лучших.
Теперь глава Ассоциации сосредоточен на том, чтобы вернуть российских хоккеистов на лед а допуск к турнирам был возобновлен.
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