Российский защитник «Тампы‑Бэй» Михаил Сергачев получил сильнейшее повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью‑Йорк Рейнджерс». Спортсмент только недавно вернулся на лед после предыдущий госпитализации: тогда была травмирована так же левая нога.

Во втором периоде матча хоккеист намеревался провести силовой прием против Алексиса Лафренье. Попытка закончилась неудачно, Сергачев упал, подвернув левую ногу настолько сильно, что его пришлось выносить на носилках, при этом спортсмен был в слезах от боли. Хоккеисты «Рейнджерс» поддержали коллегу по льду аплодисментами.

До этого повреждение левой ноги было нанесено летящей шайбой, а в начале января Сергачева поместили в долгосрочный список травмированных.