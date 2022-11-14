Почему Ходаковский не поддержал казнь предателя Нужина

Бывший командир батальона "Восток" Александр Ходаковский неоднозначно отреагировал на казнь предателя Евгения Нужина. По мнению военачальника ДНР, это не свидетельствует о силе и не помогает добиться справедливости.

Почему Ходаковский озвучил такое мнение по столь важному для общества вопросу — в нашем материале.

История предательства

Видео с казнью бывшего участника ЧВК "Вагнер" разошлось по Telegram-каналам 13 ноября. Евгений Нужин сбежал с фронта и добровольно сдался в плен украинским военнослужащим 4 сентября 2022 года. В плену, надеясь получить снисхождение от украинской стороны, он начал рассказывать все, что было ему известно, и то, чего в принципе не было.

Разговорчивость пленного в Киеве оценили и даже позволили ему дать интервью на телевидении 12 сентября, где Нужин рассказал, что хочет воевать на стороне украинских сил.

В то же время в ЧВК "Вагнер" к предателям отношение однозначное — и расплата не заставила себя долго ждать.

"Находился на улице Киева, где получил удар по голове, — рассказывает Нужина в видео, — в результате чего потерял сознание, очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить".

За этим незамедлительно последовал летальный удар по голове предателя кувалдой. Видео вызвало широкий общественный резонанс.

Реакция общества

Патриотически настроенные Telegram-каналы одобрили, пускай, и жесткий, но справедливый поступок.

"Кувалда нашла своего "героя", как когда-то ледоруб Меркадера нашел своего", — пишет Telegram-канал "Старше Эдды", сравнивая казнь Нужина с ликвидацией Льва Троцкого. "У нас нет никаких подробностей. Но предателей не любят нигде. Помните это", — прокомментировали видео авторы Telegram-канала "Повернутые на Z войне".

Военкор Котенок назвал суд над Нужиным "государевой службой":

"Это служение уже вызывает ненависть у либероидов, явных и латентных, ибо война идет не на жизнь, а на смерть".

Проукраинские источники и иноагенты ожидаемо стали осуждать казнь Нужина.

Gulagu.net, SOTA, "Агентство" Романа Баданина и Михаила Рубина — все отметились публикацией материалов, в которых с одной стороны произошедшее подавалось в негативном ключе, а с другой — предпринимались попытки оправдать киевские власти, которые несмотря на все свои заверения, сами выдали предателя российской стороне.

Однако неожиданно в числе тех, кто не одобрил ликвидацию перебежчика Нужина, оказался и бывший командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Командир "Востока"

По мнению Ходаковского, государство объективно оказалось не готово к таким вызовам и пока собирается с мыслями.

"А пока оно собирается — функции осуществления насилия переходят в частные руки, чего я, как правоохранитель и в принципе — охранитель, одобрять не могу. Если нужно кого-нибудь показательно лишить жизни — отмените на время запрет на смертную казнь и выполните свою функцию. Но когда мы не справляемся с бунтами на сборовых пунктах или переуступаем право на насилие частным лицам — это не свидетельствует о нашей силе и форматирует мозги населения не самым правильным образом", — написал он в своем Telegram-канале.

Насколько это объективно?

Тут стоит вспомнить, что батальон "Восток" был основан в мае 2014 года в Донецке из активистов общественного движения "Патриотические силы Донбасса". Его командиром стал бывший командир спецподразделения "Альфа" Управления СБУ Донецкой области Александр Ходаковский.

К его командованию было много претензий. Например, когда его подразделение совместно со сводным отрядом российских добровольцев "Искра" в Донецк на двух "КамАЗах", отряд был по ошибке обстрелян и в результате понёс огромные потери. Многие ополченцы впоследствии винили непосредственно командование Востока и лично Ходаковского в произошедшем.

После 2015 года Ходаковский пытался заниматься политикой, был секретарем Совета безопасности ДНР, а в 2015 году избрался депутатом Верховного Совета/Народного Совета ДНР I созыва (сдал депутатский мандат в декабре 2015 года).

В теплом кабинете

С началом специальной военной операции на Украине Ходаковский вернулся в ДНР в качестве "основателя" батальона "Восток". Однако после 2015 года подразделение прошло перегруппировку в ходе переформатирования батальонов ополчения в армейские подразделения и стало 11-м отдельным гвардейский мотострелковый Енакиевско-Дунайским полком, сохранив при этом знаки отличия и традиции батальона.

Силы бывшего "Востока" были задействованы в боях за Мариуполь, где бойцы подразделения осуществляли разведку с БПЛА, проводили минометные обстрелы целей, зачистку различных промышленных объектов населенного пункта (в частности, района "Маслобойня") и участвовали в осаде "Азовстали".

После окончания боев за Мариуполь, были переброшены в район Угледара, Песок, Первомайского и на ряд других направлений. При этом ни в Мариуполе, ни в новой зоне ответственности подразделение Ходаковского никакого особого вклада не внесло, учитывая численность и оснащение бывшего батальона "Восток".

Сейчас в подразделении около 250 человек, из них боевой актив составляет порядка 170. На вооружении находятся 2 БТР, 2 БРДМ, минометы, АГС, полтора десятка Toyota Hilux, а также гражданские беспилотники типа DJI Mavic 3.

Самого Ходаковского на линии соприкосновении не видели давно. Где именно находится и какими силами сейчас руководит командир бывшего "Востока" — доподлинно неизвестно. Вся его деятельность последнее время сводится к публикациям в своем Telegram-канале и раздаче интервью военным корреспондентам в чистой форме и теплом кабинете.

Каста критиков

Известен Ходаковский и распространением заведомо ложной информации, за которую никогда публично не извинялся.

Так, например, опытный военачальник почему-то распространял откровенную солдатскую байку про заваренные танки ВСУ и распространял слухи о вступлении Игоря Гиркина (Стрелкова) в ЧВК "Вагнер", что, как выяснилось впоследствии, оказалось неправдой.

Ходаковский, как и уже упомянутый Стрелков, относятся к особой касте критиков, которые сделали себе карьеру на украинском конфликте, но, к сожалению, не военными подвигами. Они знамениты только своими советами, которые охотно раздают вдали от зоны боевых действий, а на поле боя показать ничего не в состоянии.

Тот же Стрелков неоднократно критиковал ЧВК "Вагнер" — единственное российское подразделение, которое продолжает продвигаться вдоль всей линии фронта в своей зоне ответственности, чего нельзя сказать про добровольческий батальон самого бывшего министра обороны ДНР. Неизвестно, и где тот находится. Последний раз Стрелков был замечен где-то в Ростовской области.

Такими командирами-советчиками давно полнятся как Донбасс так и Россия. Вот только когда надо отправиться на передовую и сделать что-то на благо Родины, их там нет. Потому неудивительно, что мнение бывшего командира батальона "Восток" идет в одном ряду с антироссийской пропагандой, которую распространяют иностранные СМИ и ресурсы.